VIDEO. A Hong Kong, une femme blessée à l’œil devient le symbole de la révolte

La situation se tend chaque jour un peu plus à Hong Kong. Dimanche 11 août, elle a connu un regain de violences. Ce jour-là, une infirmière a notamment été grièvement blessée à l’œil lors d'affrontements avec la police. La jeune femme est depuis devenue le symbole de la révolte hongkongaise. A chaque rassemblement, les manifestants dénoncent désormais l'usage de la force par les autorités, pansement à l’œil. "C'est injuste d'utiliser des projectiles contre des citoyens", estime ainsi un jeune homme, pancarte à la main.

La police se défend

Lors d'une conférence de presse de la chef de l'exécutif, Carrie Lam, une journaliste a brandi une photo de la femme blessée à l’œil et demandé des explications. "Il y a beaucoup de choses qui sont dites sans preuve, trop de photos et de messages qui circulent sur les réseaux sociaux. La police a expliqué qu'il y aura une enquête et ce n'est pas moi qui mène ces investigations", a répondu Carrie Lam. La police se défend d'être à l'origine de ce tir. La jeune infirmière est, elle, toujours hospitalisée.

