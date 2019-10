Chine: célébration du 70e anniversaire de la république populaire

Pour les 70 ans de la République populaire de Chine, un ballet réglé au millimétre.

Sur la place Tianenmen, 15 000 soldats, des centaines de chars, missiles et avions de combat se succèdent pour ce défilé, l'un des plus gigantesques jamais organisés par Pékin.

Après avoir passé les troupes en revue, le président chinois Xi Jinping s'adresse à la nation.



Xi Jinping, président chinois :

"Aujourd'hui, une Chine socialiste se tient fièrement à l'est. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant."



Des mots en référence aux manifestations pro-démocratie qui secouent Hong Kong depuis plusieurs mois.

Ce matin l'ancienne colonie britannique a été placée sous haute surveillance. Barricades, contrôle d'identité, fouilles inopinées: tout est fait pour que les cérémonies ne soient pas éclipsées par de nouveaux rassemblements anti-Pékin.

Quelques heurts ont cependant éclatés entre un groupe de protestataire et les forces de l'ordre :



Leung Kwok-hung, activiste :

"Carrie Lam la chef de l'exécutif est la marionnette du parti unique chinois. Nous encouragons le peuple de Hong-Kong à se battre pour la démocratie".



Les leaders de la contestation ont appelé à faire de ce mardi une journée de "colère" contre la mainmise grandissante de Pékin sur le territoire.