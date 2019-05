Guerre commerciale : la Chine décidée à se battre contre les États-Unis

Rythme martial, poing levé vers la victoire. La chanson intitulée "guerre commerciale" est composée par un ancien militaire chinois. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. En Chine, la grande machine de la propagande est lancée et désormais, à la télévision d'État, on ne mâche plus ses mots contre Washington. "Quand on la provoque, la Chine sait se battre", assure un présentateur.

Des films antiaméricains reprogrammés

Et pour réveiller l'esprit belliqueux des troupes, une autre chaine a même déprogrammé ses émissions pour passer ses vieux films antiaméricains sur la guerre de Corée (1950-1953) toute la soirée. Et cela marche : dans la rue les Chinois sont confiants. Dernières victimes en date de cette guerre commerciale : des millions de Chinois fans de la série américaine Game of Thrones. Le dernier épisode n'a toujours pas été diffusé en Chine.

