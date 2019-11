Feuilleton : terres de sel (2/5)

Des lacs colorés du nord-est de la Chine, du sel peut être extrait. Longtemps une monnaie d'échange, il valait plus cher que l'or jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'à récemment, il était encore monopole d'État en Chine et a généré des revenus considérables. Le meilleur sel de Chine est produit dans les marais salants de l'île d’Hainan, au sud du pays. Il faut 28 jours pour arriver à la cristallisation, le temps de remplir les bassins d'eau de mer et qu'elle s'évapore.

60 millions de tonnes produites par an

Tous les jours, lors de la saison sèche, 1 000 tonnes de sel sont récoltées. 800 ouvriers y travaillent, parfois de 6 heures du matin à 20 heures le soir. La Chine est le premier producteur de sel au monde et le plus gros consommateur. 11 g par jour et par personne sont consommés, contre moins de 8 grammes en France. La Chine produit aujourd'hui 60 millions de tonnes de sel tous les ans.

