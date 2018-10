Espace : lancement réussi pour le premier satellite franco-chinois

Après dix ans de collaboration, le premier satellite franco-chinois a été lancé lundi 29 octobre. C'est une première historique, l'engin de 650 kg va scruter la Terre afin de prédire et observer les effets du changement climatique. "Décollage réussi pour la fusée Longue Marche 2 C, en plein milieu du désert de Gobi (Chine), c'est la première coopération franco-chinoise en matière de satellite. Il s'appelle CFO Sat, et il est composé d'un instrument français, qui va observer les mouvements marins, et d'un instrument chinois qui va observer les mouvements du vent", explique Justine Jankowski depuis Jiuquan (Chine).

Tenter de prévoir les catastrophes naturelles

"Le but est de récolter des données météorologiques, et puis à terme de tenter d'anticiper des catastrophes naturelles comme des cyclones. Alors ici c'est un succès, c'est une mise en orbite réussie, et un pas pour l'amitié franco-chinoise", indique la journaliste de France 2 depuis la Chine.

Le JT

Les autres sujets du JT