EN IMAGES. En Chine, des pluies diluviennes submergent le centre du pays

Des inondations historiques ont touché, mardi 20 juillet, la ville de Zhengzhou dans la région centrale du Henan. Au moins 200 000 personnes ont dû être évacuées.

Il est tombé un an de précipitations en trois jours. Cette donnée des services météorologiques rend compte du déluge qui s'est abattu sur la métropole chinoise de Zhengzhou et dans le reste de la région du Henan ces derniers jours. Si les précipitations ont commencé à s'intensifier le week-end du 16 juillet dans le centre du pays, des pluies torrentielles ont frappé la métropole de Zhenghzhou, submergeant son métro et laissant 25 habitants périr dans les souterrains, d'après le dernier bilan officiel.

Selon le bureau de France Télévisions en Chine, 201,9 mm de pluie sont tombés en une heure à Zhengzhou. Un record. La ville de 10 millions d'habitants, située à 700 km au sud de Pékin, a été placée mardi en alerte rouge. Au total, entre le 17 et le 20 juillet, un total de 617,1 mm d'eau s'est déversé sur la métropole, soit presque autant que la moyenne annuelle. Les images témoignent de l'ampleur de la catastrophe : un métro englouti, des rues submergées et des quartiers détruits.