En Chine aussi, "Avengers Endgame" pulvérise tous les records

C'est la Chine qui a eu l'honneur de l'avant-première, avant la sortie aux États-Unis. En quelques jours, "Avengers Endgame" a enregistré le meilleur lancement d'un film étranger dans l'histoire du box-office chinois.

"Ce qui fait plaisir aux fans chinois, c'est d'avoir vu le film avec deux jours d'avance sur les Américains", commente le critique Bomi qui anime "Decommande", l'un des podcasts les plus écoutés en Chine. Passionnés de grands films à effets spéciaux, les Chinois ont profité de quatre jours de vacances officielles, à l'occasion de la fête des travailleurs, pour aller au cinéma. "Le premier samedi, le film a atteint 80 millions de dollars de recettes", note le critique chinois qui n'est pourtant pas enthousiasmé par le film : "Je lui donne la note de 6/10. Je suis content d'avoir vu ce film mais il est loin d'être parfait", estime-t-il.

350 millions de dollars engrangés en cinq jours

Rien n'arrête les super-héros Marvel. Avengers Endgame est devenu le deuxième long-métrage à générer le plus de recettes dans le monde, derrière Avatar mais devant Titanic. En Chine, Avengers Endgame a engrangé pas moins de 350 millions de dollars de recettes en cinq jours. Un record toutes catégories confondues pour ce pays qui possède plus de 40 000 salles de cinéma, soit plus que les États-Unis.

Leur nombre devrait encore progresser dans les années à venir, faisant de la Chine un eldorado de plus en plus attirant pour les producteurs de cinéma étrangers. Le film d'Anthony et Joe Russo, qui a récolté près d'un milliard de dollars en Asie-Pacifique, dont plus de la moitié rien qu'en Chine, a désormais Avatar (record à 2,79 milliards) dans le viseur.

Reportage franceinfo de Dominique André --'-- --'--