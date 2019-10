Découverte : le temple suspendu de Xuankongsi, merveille de l'empire du Milieu

C'est un monument comme nul autre pareil, comme un joyau incrusté dans la pierre. Ce monastère suspendu à plus de 50 m du sol a plus de 1 500 ans. Et tous les jours, dès 8 heures du matin, une longue file d'attente se forme. "C'est l'un des lieux les plus étonnants de Chine", raconte cette touriste chinoise. La construction est entièrement en bois et remonte à la dynastie des Wei au e siècle. Point de passage, mais avant tout lieu de silence et de prières, le monastère abrite trois religions : bouddhisme, taoïsme et confucianisme.

Le tourisme de masse affaiblit la construction

Comment ce lieu a t-il pu résister au temps et traverser les siècles ? "La pluie ne l'atteint pas, car il est enfoncé dans la montagne et ça le protège du vent. La montagne en face le protège même du soleil", explique Zhang Hunping, le directeur du site. Mais le principal danger est le tourisme de masse. Il y a deux ans, l'accès n’était pas limité, et avec plus de 20 000 touristes par jour, l'édifice menaçait alors de s'écrouler. Depuis, l'accès est contrôlé. Ce patrimoine en péril, 1 500 ans après sa construction, est pour l'instant sauvé des assauts du temps et des hommes.





