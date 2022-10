DIRECT VIDEO - La Chine : une puissance vulnérable ? Le débat du Talk franceinfo

Le 20e congrès du Parti communiste chinois s’est ouvert dimanche 16 octobre et devrait reconduire le président chinois Xi Jinping. Cette cérémonie est l’occasion pour la Chine de réaffirmer son statut de superpuissance mais aussi de masquer les limites d’un système politique et économique fragile. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Dimanche 16 octobre, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert. Cette cérémonie qui se déroule tous les cinq ans réunie plus de 2 000 délégués du Parti à Pékin et, à cette occasion, le président chinois et secrétaire général Parti communiste chinois est certain d'être reconduit dans ses fonctions pour un troisième mandat. Alors quel bilan tirer de ces deux premiers mandats, et quelle stratégie Xi Jinping envisage-t-il pour les cinq années à venir ?

Manon Mella reçoit Dominique André et Zhifan Liu, journalistes et anciens correspondants en Chine.

Xi Jinping, tout puissant ?

Si la reconduite de Xi Jinping à la tête du secrétariat général ne fait pas de doute, ce 20e congrès du Parti communiste chinois revêt un caractère inédit depuis la mort du fondateur du régime, Mao Zedong en 1976. En effet, il est le premier président depuis Mao à être reconduit pour un troisième mandat, les mandatures à la tête du Parti communiste chinois étaient limitées à deux jusque 2018.

Cependant, l'affaiblissement de l'économie du pays, la stratégie zéro covid du Président vivement critiquée par certains citoyens chinois et les menaces contre Taïwan posent-elles des limites à l'hégémonie de Xi Jinping ?

