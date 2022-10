La Chine "ne renoncera jamais à l'usage de la force" pour réunifier Taïwan, déclare Xi Jinping

Xi Jinping a fustigé l'ingérence étrangère à Taïwan. Lors d'un discours au congrès du Parti communiste, à Pékin, dimanche 16 octobre, le président chinois a martelé sa volonté de réunifier l'île, qu'il considère comme faisant partie intégrante du territoire chinois. "La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée", a-t-il déclaré, condamnant tout "séparatisme et ingérence" étrangère sur cette question. "La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et [elle] doit être résolue par le peuple chinois seul", a poursuivi Xi Jinping.

En septembre, le président américain Joe Biden avait assuré que les Etats-Unis défendraient l'île convoitée par Pékin "si une attaque sans précédent venait à se produire". Après quoi, la Chine avait dénoncé une "grave violation" des promesses diplomatiques de Washington.

"Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique [de Taïwan], mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires", a menacé Xi Jinping dans son discours, sans mentionner toutefois ni les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, ni la situation en Ukraine.

Hong Kong passé "du chaos à la gouvernance", selon Xi Jinping

Arrivé à la tribune sous un tonnerre d'applaudissements, Xi Jinping a dressé pendant plus d'une heure et demie le bilan des cinq dernières années et livré sa feuille de route pour les cinq prochaines, devant les quelque 2 300 délégués rassemblés dans l'immense Palais du peuple. Dans ce discours, consacré en majeure partie aux sujets de politique intérieure, le président a également salué la transition de Hong Kong "du chaos à la gouvernance" depuis l'imposition d'une loi de sécurité nationale en 2020 qui a coupé court aux voix dissidentes sur ce territoire. "La situation à Hong Kong a réalisé une transition majeure du chaos à la gouvernance", s'est-il délicité.

Xi Jinping a par ailleurs évoqué briévement la crise climatique, assurant que son pays, un des plus gros pollueurs de la planète et premier émetteur de gaz à effet de serre, allait "promouvoir activement" la lutte contre le réchauffement climatique.