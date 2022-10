Congrès du Parti communiste chinois : l'ex-président Hu Jintao escorté vers la sortie

FRANCEINFO

C’est d’ordinaire une cérémonie orchestrée au millimètre. Dans l’immense salle du Peuple de Pékin (Chine), vendredi 22 octobre, les 2 300 délégués du Parti communiste étaient réunis autour de Xi Jinping, le président dont ils doivent entériner le rôle central. Il n’y avait pas de place à l’improvisation, et pourtant. Alors que la presse commençait à filmer avant le vote, un homme a attrapé par le bras l’ancien président Hu Jintao, assis à côté de son successeur, Xi Jinping. L’homme a essayé de le soulever, mais Hu Jintao semblait réticent. Il a tenté d’attraper des documents, que Xi Jinping a retenu.



Une assistance impassible

Hu Jintao est resté assis, longuement, le regard dans le vide et a finalement accepté de se lever, toujours escorté. Il a adressé deux mots au numéro un chinois, qui lui a répondu sans le regarder. La scène s'est déroulée devant une assistance impassible. Que s’est-il passé ? Pas un mot le soir à la télévision nationale. Et finalement face aux rumeurs, un communiqué a été diffusé. Hu Jintao serait donc malade, à 79 ans. Mais ne s’agit-il pas plutôt de l’exfiltration humiliante d’un ancien président réformateur et d’un message de fermeté ?