Cirque Phénix : des étoiles plein les yeux

Roi de la voltige, as de l'équilibre, les 40 artistes chinois à l'affiche du "Roi des Singes" sont parmi les meilleurs au monde. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 29. Tous viennent de la même école de cirque près de Shanghai (Chine). Ils enchaînent souvent deux voire trois spectacles en une seule journée. Chaque jour, ils passent donc des heures et des heures à s'exercer pour gagner en précision. C'est la neuvième fois que sous son grand chapiteau de 5 500 places, le cirque Phénix accueille des artistes chinois.

En tournée dans 10 villes françaises

Ils sont venus avec leur propre cuisinier. Les artistes mangent environ deux heures avant le début du spectacle. Comme des sportifs de haut niveau, ils doivent garder où qu'ils soient le même régime alimentaire. Le spectacle s'inspire directement des traditions chinoises. Après Paris, ils se produiront dans dix villes françaises. Et le 5 février, ils fêteront le Nouvel An chinois, début de l'année du cochon.

