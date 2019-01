Chine : une photo trop éblouissante de précision

C'est une vue à 360° de Shanghai (Chine) époustouflante. Prise depuis une tour du quartier d'affaires de la ville, elle permet de zoomer sur les détails avec une précision extraordinaire. On distingue les visages des gens qui se promènent à des kilomètres de là. C'est une entreprise chinoise qui a produit ces vues. Sur son site, il y a d'autres lieux, comme la photo d'une plage en Thaïlande sur laquelle on voit clairement des personnes en maillot de bain, les expressions, ce qu'elles font et avec qui. "Je trouve cela inadmissible d'être filmé en maillot de bain, c'est une atteinte à la vie privée", commente une Française.

195 milliards de pixels

Ces images pèsent 195 milliards de pixels. En comparaison, un appareil-photo de smartphone c'est seulement 12 millions de pixels. Ces vues sont un assemblage de plusieurs milliers de clichés pris au même endroit, à quelques secondes d'intervalle. Une indiscrétion totale qui fait frémir les défenseurs de la vie privée. En Chine, plusieurs villes utilisent déjà cette technologie pour identifier et sévir contre les piétons qui traversent hors des passages.

