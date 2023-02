Chine : une méga-porcherie pour tendre vers l’autonomie alimentaire

Premier consommateur de porc au monde, la Chine veut développer sa production pour devenir autonome. Une tour de 26 étages qui peut accueillir 600 000 cochons et produire 108 tonnes de porc à l’année vient de voir le jour dans le centre du pays.

Avec ses 26 étages et 390 000 mètres carrés, l’immense tour en béton d'Ezhou, dans le centre de la Chine, n’est pas un nouvel immeuble d’habitation, mais une méga-porcherie capable d’accueillir 600 000 cochons. Les premiers porcs reproducteurs sont arrivés alors que des étages sont encore vides dans cet établissement ultra-moderne. De la propreté à l’alimentation, tout est automatisé. "Les cochons restent dans leurs étages pour éviter les transmissions de maladies entre les différents lieux du site", détaille Jin Lin, directeur général de l’élevage.



Une surproduction encouragée par le gouvernement

En sous-sol, une salle de contrôle a été installée pour surveiller en temps réel la ventilation, la température, l'humidité et l'alimentation des bêtes. L’élevage industriel privé a coûté, selon la presse, 580 millions d’euros, et prévoit de produire 108 tonnes de porc par an. La Chine est de loin le premier consommateur mondial de porc, avec 40 kilos par an et par habitant, et souhaite arriver à l’autonomie alimentaire. La surproduction n’effraie donc pas les autorités, qui incitent même au développement de ces porcheries XXL.