Chine : un panda géant albinos "photographié pour la première fois"

L'animal, au pelage uni et aux yeux rouges, serait âgé d'un à deux ans.

Un panda géant entièrement blanc a été photographié dans une réserve naturelle du sud-ouest de la Chine, le 20 avril, a annoncé l'agence Chine Nouvelle, samedi 25 mai. Ce cas rare prouve que l'albinisme existe au sein des pandas sauvages de cette région, selon l'agence officielle chinoise.

L'animal, au pelage uni et aux yeux rouges, qui se trouvait dans une forêt de la province du Sichuan, est un albinos âgé d'un à deux ans, d'après l'estimation d'un chercheur spécialiste des ours à l'Université de Pékin. "C'est la première fois qu'un panda géant sauvage complètement albinos est photographié, souligne Li Sheng, cité par le South China Morning Post (en anglais). D'après la photo, le panda est fort et marche d'un pas sûr, ce qui suggère que cette mutation génétique n'affecte pas sa vie normale."

Des caméras pour mieux le traquer

En revanche, cette particularité rend l'animal plus visible dans son environnement et plus sensible au soleil. Les responsables de la réserve naturelle nationale du Wolong ont fait savoir qu'ils allaient installer davantage de caméras pour suivre l'animal.

Plus de 80% des pandas sauvages de la planète vivent dans la province du Sichuan, le reste se répartissant entre le Shanxi et le Gansu. En novembre, 548 pandas géants étaient en captivité, tandis que la population sauvage est passée sous la barre des 2 000 individus, selon Chine nouvelle.