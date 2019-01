Chine : un Canadien condamné à mort pour trafic de drogue

Pékin et Ottawa sont en pleine crise diplomatique depuis l'interpellation, début décembre, de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei.

Sa peine a été aggravée en appel. Un tribunal chinois a condamné à mort, lundi 14 janvier, un Canadien accusé de trafic de drogue. Robert Lloyd Schellenberg, 36 ans, avait déjà été condamné en première instance à 15 ans de prison, en novembre. Lors de l'examen de son recours, en décembre, les procureurs avaient déclaré que la peine était trop légère et inappropriée.

Robert Lloyd Schellenberg a clamé son innocence toute la journée devant un tribunal de la ville de Dalian (nord-est de la Chine). "Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Je suis venu en Chine pour faire du tourisme", a-t-il assuré. "Le tribunal rejette totalement les explications et la défense de l'accusé, car elles vont à l'encontre des faits", a indiqué le juge en prononçant le verdict dans une salle d'audience comble, où environ 70 observateurs avaient pris place. Parmi eux figuraient des diplomates canadiens et trois journalistes étrangers.

Les infractions liées à la drogue sont très sévèrement punies en Chine. Un Britannique condamné pour avoir fait passer de l'héroïne en contrebande a notamment été exécuté en 2009.

Ce verdict devrait accroître la crise diplomatique entre Pékin et Ottawa. Selon un décompte du gouvernement canadien donné il y a dix jours, treize ressortissants canadiens ont été arrêtés en Chine depuis l'interpellation, début décembre au Canada, à la demande de Washington, de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou. Celle-ci dément les accusations portées contre elle par les Etats-Unis, où elle est accusée de "complot d'escroquerie au détriment de plusieurs institutions financières". Elle leur aurait caché les liens entre Huawei et l'une de ses filiales, qui cherchait à vendre des équipements à l'Iran malgré les sanctions américaines. Elle encourt plus de 30 ans de prison aux Etats-Unis.