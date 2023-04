Chine : Pékin envoie un message fort à Taïwan

Alors que la présidente taïwanaise s'est rendue aux États-Unis il y a quelques jours, la Chine jour la carte de l'encerclement de l'île.

Nouvelle tentative d’intimidation de la part de Pékin à Taïwan. La Chine a lancé, samedi 8 avril, trois jours de manœuvres militaires intenses dans un détroit où a peine 130 km séparent les deux territoires. Au total, le ministère de la défense de Taïwan fait état de 9 navires de guerre et 71 avions de chasse déployés par Pékin. Des vedettes lance-missiles, des ravitailleurs et des brouilleurs seraient également mobilisés pour opérer, selon la télévision chinoise. Un encerclement total de l’île. L'objectif pour Pékin est d'envoyer un message quelques jours après la visite de la présidente de Taïwan aux États-Unis. Elle y a rencontré plusieurs parlementaires américains et la Chine avait promis des mesures fermes et énergiques en représailles.

Pékin montre les muscles

Mais, pour l'heure, Pékin ne chercherait d'une certaine manière qu'à montrer les muscles, selon le spécialiste Guillaume Ancel : "Il faut distinguer d'une part les manœuvres qu’annoncent les Chinois, qui ne sont pas un acte de guerre mais une démonstration de force. Quand les Chinois prennent comme thème l'encerclement de Taïwan, ils ne cachent absolument pas leur volonté de garder Taïwan dans un giron qui ne serait jamais indépendant". Des exercices à tirs réels doivent se tenir lundi dans le détroit, pour démontrer que l'armée chinoise sera prête, si les provocations de Taïwan s'intensifient.