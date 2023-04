Taïwan : "La Chine va hésiter avant d'envahir" l'île, car "ce serait un casus belli pour Washington", selon un expert

"Je pense que la Chine va hésiter avant d'envahir Taïwan mais elle essaye de s'en donner les moyens pour montrer qu'elle en est capable", réagit samedi 8 avril sur franceinfo Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, spécialiste des relations internationales, alors que la Chine a lancé des manœuvres militaires "d'encerclement total" de Taïwan. Ces exercices viennent en réplique à une rencontre aux États-Unis entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine. S'attaquer à Taïwan, "ce serait un casus belli pour Washington. Je pense que la Chine va hésiter avant d'envahir Taïwan", selon Dominique Moïsi.

franceinfo. La Chine est-elle en train de mettre en place à Taïwan ce que la Russie a réussi à faire en Ukraine ?

Dominique Moïsi. C'est une question difficile, mais je ne crois pas, je ne pense pas que les Chinois soient sur le point d'envahir Taïwan. On peut même penser que l'expérience russe un peu cuisante a refroidi l'enthousiasme chinois. Il y a une tradition chinoise qui veut que quand elle se sent agressée symboliquement, elle réagit par des manœuvres militaires. Elles étaient encore plus importantes au lendemain de la visite de Nancy Pelosi, qui était alors présidente de la Chambre des représentants. Cette fois-ci, c'est la présidente de Taïwan qui s'est déplacée aux Etats-Unis. L'insulte est grande mais perçue comme un peu moins grande que dans l'autre sens.

Est-ce que la Chine a les moyens d'envahir Taïwan ?

Il y a un désaccord entre experts sur cette question. Taïwan est une île. C'est plus compliqué à envahir que l'Ukraine pour la Russie. Taïwan est directement soutenu par les Etats-Unis qui se sont engagés auprès de Taïwan. Ce serait un casus belli pour Washington. Je pense que la Chine va hésiter avant d'envahir Taïwan mais elle essaye de s'en donner les moyens pour montrer qu'elle en est capable. A priori ce n'est pas pour demain. Selon les experts, si Taïwan n'est pas revenu dans le giron chinois avant 2049 pour le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, ils feront un effort militaire. D'autres disent que la vraie date c'est autour de 2030. On n'est pas dans un scenario d'attaque immédiate, qui paraît de loin le moins probable.

On a entendu les discours relativement rassurants de Xi Jinping face à Emmanuel Macron vendredi 7 avril qui ne laissaient pas du tout présager de telles manœuvres militaires ?

Dans l'esprit de Xi Jinping, il y a ce qu'il dit au président français et il y a ce qu'il fait en réponse à l'action des Etats-Unis et on peut penser que dans l'esprit de Xi Jinping, Washington est plus important que Paris. Il reçoit le président français, c'est important pour lui, surtout sur un plan économique, mais quand même l'obsession chinoise, c'est l'Amérique.

On parle beaucoup du double discours du pouvoir chinois, mais aussi pour la Russie. Qu'est-ce que ça dit de la Chine ?

Il y a plus, me semble-t-il, de finesse du côté chinois que du côté russe. Plus de prudence aussi du côté chinois que du côté russe et au bout du compte, beaucoup plus de puissance réelle du côté chinois que du côté russe. Il y a quand même ce sens du temps long en Chine. 'Nous sommes destinés à redevenir la première puissance mondiale, alors on ne va risquer cela sur un coup de tête'. Il y a certes des similarités très grandes entre les deux régimes autoritaires, que sont la Chine et la Russie, mais des différences plus significatives encore.