Taïwan : la Chine montre ses muscles, au premier jour d'un exercice militaire de dissuasion autour de l'île qui durera jusqu'au 10 avril

Pékin a déployé neuf navires de guerre et 71 avions de chasse autour de Taïwan avec un ojbectif affiché : encercler l'île pour dissuader les séparatistes.

Les autorités taïwanaises ont confirmé que neuf navires de guerre et 71 avions de chasse sont déployés par la Chine. L'objectif de ces manoeuvres militaires de grande ampleur a été expliqué samedi 8 avril par le présentateur de la télévision centrale chinoise : Pékin souhaite encercler l'île de Taïwan pour faire de la dissuasion, et cela passe par la prise de contrôle de la mer et de l'espace aérien. C'est donc dans ce cadre qu'un dispositif conséquent a commencé à être déployé tôt samedi 8 avril au matin.

L'armée chinoise a étalé sa puissance en mobilisant autour de Taïwan des destroyers, des vedettes rapides lance-missiles, des avions de chasse, des ravitailleurs et des brouilleurs. Et à partir de lundi 10 avril, le régime communiste annonce que les opérations se feront à tirs réels. L'armée va notamment se déployer pour ses tirs réels dans la partie du détroit de Taïwan, la plus proche de l'île, au large de la province chinoise du Fujian, à seulement 130 kilomètres environ des côtes taïwanaises. Un avertissement sérieux adressé aux séparatistes, a dit samedi 8 avril au matin un communiqué de l'armée chinoise.

Xi Jinping ne fera pas de compromis sur Taïwan

Depuis 2016 quand une présidente indépendantiste a été élue à Taïwan, la Chine a multiplié ces exercices militaires dans le détroit. Pékin mène assez régulièrement des incursions aériennes dans la zone de défense taïwanaise. Jusqu'ici, le régime communiste n'est jamais allé au delà de ces exercices, se contentant d'en quelque sorte "montrer ses muscles". Mais les projets du président chinois sont difficiles à percevoir.

Xi Jinping a dit cette semaine qu'il ne fera pas de compromis sur Taïwan. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que les opérations militaires débutées samedi 8 avril au matin restent pour le moment moins importantes que les manœuvres sans précédent qui avaient été lancées au mois d'août dernier, après la visite à Taipei de Nancy Pelosi, l'ex-présidente de la Chambre américaine des représentants.