Chine : les secrets de fabrication de l'encens

À Quanzhou (Chine), des bâtonnets de bambous multicolores sèchent à perte de vue. À eux seuls, ils font vivre 30 000 ouvriers, qui fabriquent encore l'encens de manière artisanale. La production tourne 24 heures sur 24. À l'intérieur, les tiges sont enduites d'un mélange d'herbes, d'épices et de poudre, gardé secret. Pas moins de 18 étapes de préparation servent à colorer les bâtons d'encens. Au total, 10 millions de bâtonnets sortent chaque jour de l'usine.

Ventes en plein boum

"La demande a beaucoup augmenté, alors on a dû acheter des machines pour remplacer certaines opérations manuelles", explique le directeur d'une entreprise de fabrication d'encens. Les ventes explosent à l'approche du Nouvel An chinois. Comme le veut la tradition, les bâtonnets seront brûlés par millions le 25 janvier prochain, dans les temples de Chine et d'Asie

Le JT

