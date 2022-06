Chine : les mystères d’un gouffre et de sa forêt vierge

Caché dans cette végétation luxuriante du sud de la Chine, un gouffre, géant, parmi les plus grands jamais observés. Des heures de trek et du rappel sont nécessaires pour une équipe de chercheurs, géologues, botanistes et scientifiques, qui découvrent pour la première fois l’endroit. "L’entrée de la grotte fait cinquante mètres de large et trente mètres de haut", confie Zhang Yuanhai, ingénieur à l’Institut de géologie. C’est le début d’un voyage au centre de la Terre. La profondeur de ce trou géant serait d’au moins 192 mètres.

"Nous avons prélevé des échantillons de plantes"

Il abriterait une forêt vierge souterraine et des espèces disparues ou inconnues. "Nous avons prélevé des échantillons de plantes, des spécimens que l’on ne connaissait pas ici. Il est possible que ce soit de toutes nouvelles variétés", précise Shen Lina, chercheuse à l’Institut de géologie. Cet énorme trou, formé par le ruissellement de l’eau de pluie dans la roche calcaire est une promesse de découverte de trésors, notamment de fossiles.