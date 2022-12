Chine : les cas de Covid-19 explosent et les projections ne sont pas rassurantes

En Chine, les cas de Covid-19 explosent et les projections pour les prochains mois ne sont pas rassurantes, comme l'explique le journaliste Arnauld Miguet, correspondant de France Télévisions dans le pays, mercredi 21 décembre.

En Chine, les projections sur les contaminations au Covid-19 ne sont pas rassurantes. "Ces projections font froid dans le dos : au moins plus d'un million de décès du Covid-19 en Chine dans les prochains mois. Il y a cette étude faite par un institut américain à Seattle (Etats-Unis) qui prévoit même un pic au mois d'avril, avec pour ce mois d'avril, 322 000 décès du Covid-19", explique le journaliste Arnauld Miguet, correspondant de France Télévisions en Chine, mercredi 21 décembre.

Un manque d'équipement dans les hôpitaux

"Toutes ces études pointent du doigt la trop faible couverture vaccinale des personnes les plus vulnérables, notamment des seniors, et le manque d'équipement dans les hôpitaux malgré l'explosion des cas de Covid-19 en Chine", ajoute le journaliste. "Il n'y a officiellement aucun décès annoncé [mercredi] par les autorités, mais les hôpitaux débordés et les crématoriums qui tournent à plein régime, de façon inhabituelle, dépeignent une autre réalité", poursuit Arnauld Miguet.