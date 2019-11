Chine : le savoir-faire français plébiscité

Dans un hôtel de luxe au décor suranné, Guillaume Rué de Bernadac donne sa première leçon, et pour commencer, il attaque avec la démarche. Le Français originaire d'Agen (Lot-et-Garonne), tenue impeccable et port altier enseigne les bonnes manières à des Chinois fortunés. "Depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu qu'il fallait avoir du maintien, de la posture à table, quand on marche", explique-t-til.



400 000 euros de chiffres d'affaires en 2018

Ces codes sont essentiels à certains Chinois qui voyagent de plus en plus. La petite entreprise de Guillaume ne connaît donc pas la crise. Il a fait 400 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Un succès inattendu pour le Français qui a posé ses valises à Shanghai en 2011, dans le cadre d'un échange avec son école de commerce.

