Chine : le marché de Bozhou, plus grande pharmacie du monde

Le marché de Bozhou, au centre de la Chine, est la plus grande pharmacie du monde, pour médecine traditionnelle chinoise. Ici, tous les ingrédients possibles et imaginables se vendent : des blattes ou des scarabées, des scorpions ou mille pattes, des carapaces de tortue et même des serpents. On peut y trouver des essaims d'abeilles, des plantes et des racines aux mille vertus. L'endroit est ouvert tous les jours. 6 000 échoppes et boutiques sont réparties sur trois étages. On y trouve les médicaments les plus fous, venus du monde entier.

Chang Qing travaille dans l'une de ces boutiques depuis huit ans. Elle nous présente ce jour-là des nids d'hirondelles, "faits avec leur salive et les plumes qu'elles utilisent pour faire leur nid". Selon elle, ces nids d'hirondelles sont bons pour les femmes "et pour leur beauté". Comptez entre 2 500 € et 3 000 € le kilo. Mais le produit le plus cher de sa boutique est aussi cher que de l'or : des cordyceps venus du nord du Tibet. Ces cordyceps sont des chenilles qui se sont transformées en champignons. Ce produit est rare, il sert à stimuler le système immunitaire ou, selon la médecine chinoise, les fonctions sexuelles. Il se vend très bien, un seul champignon se vend à plusieurs dizaines d'euros.

1 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Le marché de Bozhou fournit toutes les pharmacies du pays : la médecine traditionnelle chinoise touche toujours plus d'1 milliard d'individus. Notre journaliste Arnauld Miguet s'est rendu à Pékin, dans une pharmacie vieille de 300 ans. Après un passage chez les médecins et une prescription contre "une trop grande pression dans [son] travail]", il y récupère des ingrédients qu'il devra faire bouillir avant de les boire. Curcuma, peau d'orange, baies de goji, pas de blattes ni de serpent : le panier est entièrement végétal et reviendra à environ 38 €. Évidemment, les tiroirs de la pharmacie renferment les produits du marché de Bozhou. Le chiffre d'affaires de ce marché unique au monde a atteint 1 milliard d'euros l'an dernier.

