Chine : le Covid-19 fait officiellement deux nouvelles victimes

C’est dans la province du Jilin au nord-est de la Chine que les autorités ont officiellement enregistré deux décès liés au Covid-19. Dans cette ville, comme partout dans le pays, les mesures sanitaires se sont renforcées depuis le début du mois, et des millions de personnes sont à nouveau confinées. Plus de 4 000 cas sont recensés chaque jour, mais il y en aurait certainement beaucoup plus. Une reprise de l’épidémie qui met à mal la stratégie du "zéro Covid" prônée par le pouvoir, avec des frontières pourtant fermées depuis deux ans.

Un air de déjà-vu

"Le variant Omicron, notamment la sous-branche BA.2 est plus transmissible et plus difficile à détecter", a déclaré Wang Hesheng, vice-ministre chinois de la communication nationale de la Santé. Dans la province du Jillin, huit hôpitaux temporaires et des centres de quarantaine ont été construits. Une ambiance qui rappelle les images d’il y a deux ans, lorsque l’épidémie s’était d’abord répandue dans l’Empire du milieu, avant de se propager sur toute la planète.