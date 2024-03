Chine : le combat d'une femme célibataire pour obtenir le droit de congeler ses ovocytes

Alors que se tient à Pékin la réunion annuelle du Parlement, avec notamment l'examen d'une proposition pour autoriser les femmes célibataires à congeler leurs ovocytes, franceinfo a rencontré Zaozao, une Chinoise qui se bat depuis six ans pour obtenir ce droit.

Les députés chinois, réunis depuis lundi 4 mars pour la réunion annuelle du Parlement, examinent toute cette semaine plusieurs dizaines de propositions visant à faire évoluer la société chinoise souvent très conservatrice. Parmi les mesures discutées, l'une d'elles prévoit d'autoriser la congélation d'ovocytes pour les femmes célibataires. À ce jour, en Chine, seuls les couples mariés et souffrant d'infertilité ont accès à cette pratique. S'il n'est pas certain que ce texte sera approuvé, il représente toutefois d'ores et déjà une victoire pour Zaozao, une célibataire chinoise qui a rendu public son combat.

Cette webmaster de 36 ans se bat depuis 2018 pour pouvoir congeler ses ovocytes. "Quand j'avais 30 ans, je voulais vraiment privilégier ma carrière professionnelle, raconte-t-elle. Et en même temps, ma famille me mettait la pression pour que je ne rate pas le meilleur âge pour avoir des enfants, alors j'ai souhaité prolonger l'âge de la procréation pour avoir plus de temps."

Zaozao s'est d'abord heurtée aux hôpitaux, puis à la justice qui lui refuse le droit à des techniques pourtant bien maîtrisées en Chine. Mais la jeune femme a osé s'exposer et revendiquer. "Si mon cas peut attirer l'attention de la société sur cette question, ça permettra aux décideurs politiques de prendre conscience des besoins des femmes célibataires", témoigne la jeune femme.

"Les ovocytes font partie de mon corps, ça devrait être un choix libre." Zaozao à franceinfo

La jeune femme explique qu'elle souhaite pouvoir "garder la possibilité d'avoir des enfants plus tard". Elle attend désormais une décision de justice en appel. En cas de réponse négative, Zaozao explique qu'elle se rendra à l'étranger pour congeler ses ovocytes.