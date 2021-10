Chine : le charbon au détriment du climat

A. Miguet, G. Caron, C. Wang, J. Zhao

Dans la province du Shanxi, au coeur du bassin minier chinois, le défilé des camions est impressionnant. Le gouvernement a imposé aux producteurs de charbon d’augmenter leur production d’au moins 6%. Sous la poussière qui se dégage, les conducteurs répètent inlassablement les mêmes trajets entre la mine et la centrale : "On doit travailler tard, parfois jusqu’à minuit", explique l’un d'eux. "Tous les jours 600 à 700 camions arrivent. On ne peut même pas répondre à la demande", explique Bie Hanliang, le directeur de Shanxi energy Mining.

Des prix en hausse

La tonne de charbon est passée de 102 euros en janvier dernier à 266 euros aujourd’hui. "Dans notre province, on a que ça. Il n’y a pas d’autres industries. Il n’y a que le charbon, et rien pour le remplacer", déplore Guo Yanmin, un vendeur de charbon de cette même province. La Chine reste ainsi le premier pays consommateur de charbon au monde. Dans le pays, il représente en effet 70% de l’électricité en ce début d’hiver.