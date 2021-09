Chine : la stratégie de propagande de l’Empire du milieu passée au crible

Lundi 20 septembre, dans un contexte de bras de fer entre la Chine et les États-Unis, un rapport de plusieurs centaines de pages a détaillé les systèmes d’influence et de propagande de la Chine à travers le monde. "Ce qui est très important, c’est d’expliquer qu’il y a eu une montée en puissance, ces derniers mois, d’un activisme chinois, y compris sur les réseaux sociaux. On l’a vu sur Twitter avec la multiplication par trois des comptes associés officiellement à la diplomatie chinoise et les faux-comptes, des gens payés pour relayer la propagande de Pékin", a détaillé Antoine Bondaz, chercheur.

Une stratégie avec plusieurs approches

Ce dernier, spécialiste de la Chine auprès de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), a poursuivi son analyse. "Pékin a une stratégie, comme d’autres pays, qui s’appuient sur deux jambes. La première, celle d’utiliser à l’étranger des relais, dans la société civile, parfois dans certaines maisons d’édition. L’autre, l’intimidation, la volonté de discréditer toute voix qui chercherait à critiquer la Chine. Elle souhaite imposer ses éléments de langage. Il est utile d’avoir un débat contradictoire, que ce soit en France ou en Europe."