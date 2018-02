Chine : la bibliothèque de Tianjin, une architecture impressionnante

Une bibliothèque impressionnante vient d'être inaugurée en Chine. Six étages, 33 000 m2 d'espace, la bibliothèque de Tianjin est futuriste. Ses courbes sont sinueuses, le blanc est immaculé, l'endroit semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il y a de quoi donner goût à la lecture, même si beaucoup viennent d'abord ici pour admirer ce que les Chinois appellent déjà "la meilleure bibliothèque du monde".

Des livres en trompe-l’œil

15 000 personnes en moyenne viennent à la bibliothèque de Tianjin tous les week-ends depuis l'ouverture : visiteurs et lecteurs, petits et grands. Dans la pièce principale, il n'y a quasiment aucun livre, tout est en trompe-l’œil. En fait, les livres, il y en a peu et ils sont rangés dans les salles annexes. Les censeurs chinois sont évidemment passés par là. Cette bibliothèque devrait à terme renfermer un peu plus d'un million d'ouvrages. La Bibliothèque nationale de France, elle, en compte 40 millions.

