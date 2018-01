Chine : cargo électrique et port automatique géants

Le dernier fleuron de la flotte chinoise vient d'être mis à l'eau dans le port de Canton. Le cargo, long de 70 mètres et pesant 2 000 tonnes, est tout électrique. Il peut parcourir 80 km sans rejeter aucun gaz nocif. Il lui faut deux heures seulement pour se recharger et retrouver son autonomie maximale, soit le temps pour être déchargé. Dans la course aux énergies propres et à la mondialisation, l'ogre chinois n'a aucune limite.

Un port sans dockers

Pour accueillir toujours plus de marchandises, Shanghaï possède le plus grand port automatique au monde. Il peut recevoir quatre millions de conteneurs. Pas de dockers sur le pont, tout est piloté depuis une tour. Ce port devrait devenir le point de départ de la nouvelle route de la soie voulue par les autorités chinoises. Emmanuel Macron se rendra pour la première fois en visite d'État en Chine du 8 au 10 janvier.

