Chine : à la découverte du paradis des papillons

Dans les montagnes verdoyantes du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, tous les ans se produit un spectacle étonnant de la nature quand naissent les papillons. Ils naissent ici par millions. Seuls deux endroits au monde connaissent ce phénomène unique : l'un au Mexique, l'autre en Chine.

320 espèces

"Cette année, l'explosion de papillons a une vingtaine de jours de retard par rapport à l'an dernier", constate Yang Zhenwen, responsable du musée "Honghe Butterfly Valley", qui explique que d'après les premières observations, il y a "autant de papillons que l'an dernier : plus de 100 millions". Le phénomène est lié à la flore, l'altitude, au climat chaud et humide toute l'année. 320 espèces y cohabitent, parmi lesquelles les plus colorées, mais aussi les plus rares. Cette vallée des papillons porte bien son nom. À noter que ce phénomène de nuée se produit une fois par an et dure moins d'un mois.