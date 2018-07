Chine : 19 morts dans l'explosion d'une usine chimique

Une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans le sud-ouest de la Chine, ont annoncé vendredi 13 juillet les autorités locales. L'explosion s'est produite jeudi vers 18h30 dans un complexe industriel de la ville de Yibin, dans la province du Sichuan, a rapporté sur son site internet l'administration locale de la sécurité au travail. Les blessés sont dans un état stable à l'hôpital, selon le communiqué, qui ne précise pas la cause de la déflagration, mais indique qu'une enquête est en cours.

At least 19 people killed, 12 others injured in explosion at industrial park in Yibin City, southwest #China's #Sichuan Province;cause under investigation pic.twitter.com/cXBb7IhMtH