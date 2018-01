Au cœur de la Chine, le Wulingyuan est l’un des lieux les plus riches sur Terre

S’étalant sur plus de 26 000 hectares, le Wulingyuan est caractérisé par ses forêts, grottes, lacs, forêts, rivières et ponts naturels. Une richesse qui lui permet d’accueillir une centaine d’espèces animales et plus de 3 000 plantes supérieures.