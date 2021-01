Chine : disparition du milliardaire Jack Ma

Le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba, Jack Ma, est l'un des hommes les plus riches du monde. Le milliardaire de 56 ans n'a pas donné signe de vie depuis plus de deux mois, et son compte Twitter est resté muet depuis le 10 octobre 2020. Longtemps cité comme modèle en Chine, Jack Ma s'est attiré les foudres de Pékin, en octobre dernier, après avoir critiqué la politique financière et les lenteurs de l'administration.

Des milliardaires qui font de l'ombre au pouvoir

La réplique du pouvoir est immédiate : l'introduction en bourse de la branche financière de son groupe est suspendue. Ce n'est pas la première fois que des milliardaires, accusés de faire de l'ombre au pouvoir chinois, disparaissent. Jack Ma se trouve probablement toujours en Chine, en prison, en résidence surveillée ou peut-être chez lui avec l'ordre de rester discret. Les autorités chinoises n'ont pas réagi à cette disparition.

