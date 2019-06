Russie : un ours blanc affamé repéré à plus de 800 km de son habitat traditionnel

L'animal a été vu en train de chercher de la nourriture dans les bennes à ordures, en périphérie de la ville de Norilsk, dans l'est de la Sibérie.

Les images de l'animal ont fait le tour des réseaux sociaux en Russie. Un ours polaire affamé a été repéré en périphérie de la ville industrielle de Norilsk (est de la Sibérie), dans l'Arctique russe, en train de chercher de la nourriture dans les bennes à ordures, à plus de 800 kilomètres de son habitat traditionnel, ont indiqué mardi 18 juin les autorités locales.

Il a été aperçu pour la première fois dimanche soir dans la zone industrielle de Talmakh, au nord-est de Norilsk, a précisé à l'AFP un responsable local des services environnementaux. "Il se déplace encore dans les alentours d'une usine, sous le contrôle des policiers et des services d'urgence qui s'assurent de sa sécurité et de celle des habitants", a-t-il indiqué.

Hungry polar bear arrives in industrial Norilsk after walking 1,500 km inland in search of food. The bear 'had wrong compass settings’ and came south, the first polar bear seen in city since 1970s https://t.co/EqTEbN3gKD pic.twitter.com/nhzhvxLCV6 — The Siberian Times (@siberian_times) June 17, 2019

Une équipe de spécialistes doit arriver mercredi dans cette ville située au-delà du cercle polaire arctique pour inspecter l'animal et prendre une décision sur son sort. Les incursions d'ours polaires en quête de nourriture se font de plus en plus fréquentes dans le nord de la Russie, à mesure que leur habitat et leur alimentation sont dégradés par le changement climatique et la fonte de la banquise.

Starving polar bear 'can hardly move', say residents of Norilsk. Emaciated animal walked 1500km south and away from Arctic Ocean, searching for food https://t.co/mD7yTaIusd pic.twitter.com/EjMJjS6Bac — The Siberian Times (@siberian_times) 18 juin 2019

Il est toutefois rare que les habitants de Norilsk repèrent un ours blanc à plusieurs centaines de kilomètres de la banquise. Les ours polaires sont reconnus comme une espèce en danger et leur chasse est interdite en Russie.