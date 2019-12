"L'amour ne dort jamais sur le dance-floor" : le collectif Moonshine sort une nouvelle compilation

Le collectif canadien Moonshine organise des soirées reconnues dans le monde entier. Il vient de sortir une nouvelle compilation, "SMS For Location, Vol. 3", qui traduit parfaitement l'ambiance de ces soirées. Musique et danse y sont évidemment centrales, mais le message est bien plus profond.

Le collectif Moonshine organise désormais des soirées partout dans le monde. (Moonshine/Ceylan Logan)