Incendies au Canada : les habitants des zones évacuées remercient les pompiers grâce aux caméras de leurs interphones

Au Canada, la Colombie-Britannique est toujours dévorée par près de 380 feux. Grâce à des caméras de surveillance, les habitants évacués peuvent surveiller leur maison et remercier à distance les sauveteurs.

Au Canada, la région de la Colombie-Britannique est toujours dévorée par près de 380 feux, mais la pluie et les températures plus fraîches permettent aux pompiers de souffler un peu. C’est le cas la région de Kelowna où les flammes ne sont plus une menace directe pour les habitants.

Ces derniers ont trouvé ces derniers jours une astuce pour communiquer avec les pompiers et pour surveiller leurs maisons à distance : utiliser les caméras de leur interphone ou de leur jardin.

La surprise est appréciée des pompiers

Car ici, à Kelowna, les sonnettes avec caméras sont monnaie courante. Aussi, quand les pompiers sécurisent des maisons en zone rouge, parfois le propriétaire intervient, une surprise appréciée par l’équipe de Jason Brolund, chef des pompiers, qui s’est vu remercier à travers l’interphone par les habitants d’une maison. "Je sais que beaucoup d’entre vous sont fatigués... Fatigués de ne pas être chez vous, fatigués de cette situation : nous le sommes aussi, nos pompiers sont dans vos quartiers. Vous le savez, car beaucoup d’entre vous ont des caméras à la porte d’entrée. Beaucoup d’entre vous ont été témoins du dur travail et de l’héroïsme des pompiers, qui dans certains cas ont sauvé votre maison avec le tuyau d’arrosage que vous aviez laissé dehors pour nous. Cela a été intéressant pour nous. Souvent, vous nous répondiez grâce à votre caméra. Vous nous disiez qu’on faisait du bon boulot, et c’est nouveau pour nous", a-t-il insisté, non sans émotion, lors d'une conférence de presse.

Certains ont vu leur maison brûler en temps réel

Dans certains cas, ces caméras ont aussi filmé le feu quand il prend des maisons. "Je pourrais aller mieux, lâche David, un évacué qui dit avoir déjà vécu des jours meilleurs et a vu l’effet que cela peut avoir, sur un couple d’amis. Ils ont vu cela en temps réel. Quand leur maison a été détruite. Il n’y a plus rien. "

"C’est très triste. Mais en direct, c’est pire. Ils regardaient sur leur téléphone portable." David à franceinfo

Daniel, lui, sait que sa maison est encore debout. Il surveille son chez lui à distance, le temps de pouvoir revenir. "Je n’ai qu’une caméra, indique-t-il. Je n’ai qu’un point de vue depuis la porte d’entrée. J’aurais aimé en avoir d’autres dehors, pour voir ce qui se passe. Les gens ici disent que le meilleur investissement, une fois rentrés, c’est… davantage de caméras !" Le retour à la maison approche. Mercredi, certains ordres d’évacuation ont été levés à Kelowna.