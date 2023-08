En images Au Canada, les incendies laissent sur leur passage des paysages dévastés

Des feux extrêmes ravagent plusieurs régions du Canada, poussant de très nombreux habitants à évacuer. Après le passage des flammes, certains ne retrouvent que des ruines.

Les feux continuent de ravager le Canada. Dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, deux larges incendies ont fusionné, poussant des milliers d'habitants à évacuer, dimanche 20 août. Le brasier issu de cette fusion, situé dans la région de Shuswap, à 500 km au nord-est de Vancouver, s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares, d'après les pompiers canadiens.

Les incendies touchent également le nord du pays, notamment la capitale des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife. La quasi-totalité des 20 000 habitants ont dû quitter leurs logements. Non loin de là, des localités ont déjà été rayées de la carte, comme Enterprise, située au bord de l'autoroute menant à Yellowknife. Des images montrent les ruines calcinées de ce lieu-étape et les forêts noircies dans les alentours.

Au total, ce sont plus d'un millier de feux qui ravagent le Canada d'est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique, alors que le pays est de plus en plus confronté à ce type d'événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. Depuis le début de l'année, 14 millions d'hectares, soit plus que la superficie de la Grèce, y ont brûlé.









Un hangar de la ville d'Enterprise (Canada) est noirci par le passage des flammes, le 20 août 2023. (ANDREJ IVANOV / AFP)

Un véhicule et un bâtiment carbonisés dans la localité d'Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest (Canada), après le passage des feux de forêt. (ANDREJ IVANOV / AFP)

Le panneau publicitaire d'un restaurant détruit s'élève au milieu des débris à Enterprise. (ANDREJ IVANOV / AFP)

La localité d'Enterprise a été rayée de la carte par les flammes, le 20 août 2023. (ANDREJ IVANOV / AFP)

Des installations bordant l'autoroute menant à Yellowknife sont calcinées, à Enterprise, dans le nord du Canada. (ANDREJ IVANOV / AFP)

Une image satellite de la Nasa montrant la fumée des incendies recouvrir une partie des régions de Colombie-Britannique, de Washington, d'Oregon et du Montana, au Canada et aux Etats-Unis le 16 août 2023. (NASA EARTH / MAXPPP)

A Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, l'air est devenu irrespirable avec la fumée des incendies qui font rage autour. (SATELLITE IMAGE / 2023 MAXAR TECH / AFP)