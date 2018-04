Canada : une équipe de hockey décimée dans un accident de la route

Quatorze personnes ont péri vendredi 6 avril dans la province de la Saskatchewan, dans l'ouest du Canada, dans un accident entre un camion et un bus transportant une équipe de jeunes hockeyeurs qui se rendaient à un match régional, selon la police citée par des médias locaux, dont Radio Canada.

La collision entre le bus et un semi-remorque qui s'est produite sur une autoroute en rase campagne, environ 28 km au nord de Tisdale. Quatorze autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Au total, 28 passagers étaient à bord du bus. La police n'a pas dit dans quel état était le conducteur du camion. Le père d'un des joueurs qui a survécu à la collision a tweeté une photo depuis l'hôpital.

