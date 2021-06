Canada : les restes de plus de 200 corps d’enfants retrouvés

La sidération est immense. Les corps de 215 enfants autochtones ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique (Canada), sur le site d’un ancien pensionnat. Un hommage a été rendu avec des peluches et des petites chaussures. "Ce n’est certainement pas une surprise. Tout le monde dans la communauté des premières nations savait qu’il y avait des charniers. Nous le disons depuis des années, au gouvernement, qu’il y en a dans chaque pensionnat, mais ils n'ont pas écouté", estime une femme interrogée.

150 000 enfants enrôlés de force

Les conclusions préliminaires de l’enquête lancée sont attendues dans un prochain rapport. "En tant que père, je ne peux pas imaginer ce que je ressentirais si on m’enlevait mes enfants. Je suis consterné", a expliqué Justin Trudeau, le Premier ministre. Les communautés réclament des fouilles dans les 139 pensionnats mis en place à la fin du XIXe siècle, certains ont par ailleurs existé jusqu’aux années 1990. 150 000 enfants amérindiens, métis et inuites ont été enrôlés de force et coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.