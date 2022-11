Canada : le choix de l'immigration pour faire face au manque de main-d'œuvre

Fort d'une économie en bonne santé et de sa vaste superficie, le Canada doit toutefois trouver la main-d'œuvre dont il manque. Pour ce faire, le pays se prépare à accueillir de nombreuses personnes migrantes.

Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde par sa superficie, et ce, pour seulement 40 millions d’habitants. Le pays a de la place à revendre et une économie en forme. Pourtant, le Canada manque aujourd’hui de beaucoup de bras et de cerveaux. Dans un restaurant d’Ottawa, la capitale, un patron travaille sept jours sur sept, faisant le service et l’accueil. Il lui manque au moins une dizaine d’employés. Faire appel à de la main-d’œuvre étrangère lui paraît être une bonne solution.

1,5 million de personnes d’ici 2025

Le manque de personnel est particulièrement problématique dans les écoles et dans le secteur de la santé. Des dizaines de milliers de postes de professeurs ou d’infirmiers sont à pourvoir. Le Canada ouvre donc grand ses portes et veut accueillir 1,5 million de personnes d’ici trois ans. Le pays pourrait notamment faire appel à de nombreux Africains francophones.