VIDEO. Amazonie : un drone filme une tribu autochtone inconnue

La vidéo montre trois personnes marchant au milieu d'une zone en friche entourée d'arbres. L'une d'elle tient ce qui semble être une lance.

Une nouvelle tribu autochtone a été découverte dans le sud-ouest de l'Amazonie, au Brésil, a fait savoir la Fondation nationale brésilienne pour l'indien, la Funai, dans un communiqué (en portugais) publié mardi 21 août. Trois personnes marchant au milieu d'une zone en friche entourée d'arbres sont en effet visibles sur une vidéo capturée par un drone de l'agence. L'une d'elle est armée de ce qui semble être une lance. Des photos publiées par la Funai montrent aussi des pirogues, une hache et une hutte de chaume.

Huit tribus autochtones de la région sont déjà entrées en contact avec le monde extérieur, selon la Funai, tandis qu'au moins onze autres y vivent toujours en autarcie.

Protection des populations autochtones

L'institut a obtenu ces images à l'occasion d'une mission de protection des Indiens isolés, la troisième "en moins d'un an dans cette région", précise son communiqué. L'équipe a parcouru plus de 180 kilomètres en bateau, camion ou à moto, et 120 kilomètres à pied dans la forêt dense, lors de cette mission. Celle-ci a aussi permis d'enregistrer "la présence assidue de chasseurs" et l'empiétement de propriétaires sur ces territoires réservés aux Indiens.

Le mois dernier, la Funai avait déjà publié la vidéo d'un indigène qui vit seul depuis 20 ans en pleine forêt amazonienne.