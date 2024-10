Le méga procès du géant minier BHP s'est ouvert lundi à Londres, neuf ans après une catastrophe environnementale au Brésil

En 2015, la rupture d'un barrage et le déversement de boues toxiques avaient fait 19 morts et provoqué d'importants dégâts dans le sud-est du Brésil. Il pourrait déboucher sur 43 milliards d'euros d'indemnisation pour les milliers de plaignants.

Le géant minier australien BHP risque de devoir payer 43 milliards d’euros de dommages et intérêts. Un procès a lieu en ce moment devant la Haute-Cour de Londres (Royaume-Uni), les débats entrent lundi 21 octobre dans le vif du sujet. Il s’agit de la plus grande action collective jamais intentée. La catastrophe remonte à 2015, au Brésil, lorsqu'un barrage cède et provoque la mort de 19 personnes ainsi que de lourdes conséquences écologiques.

Un raz de marée de boue remplie de déchets toxiques submerge toute une vallée en quelques minutes. C’est le cauchemar vécu par les habitants et les communautés du secteur. Un cauchemar qui se prolonge aujourd’hui avec l’apparition de maladies, des pêcheurs et des agriculteurs qui ne peuvent plus exploiter ni le sol, ni la rivière.

Plus de 620 000 plaignants

La compagnie minière affirme avoir déjà dépensé plus de 7 milliards d’euros pour reconstruire, compenser et réparer, notamment via une fondation créée avec l’aval des autorités brésiliennes. Une somme insuffisante selon Tom Goodhead, l’avocat qui représente plus de 620 000 plaignants. "Un très grand nombre de plaignants dans cette affaire ont reçu environ 200 livres sterling [environ 240 euros] de compensation, déplore-t-il. Ce fiasco lamentable de la part de BHP, du gouvernement brésilien et de sa justice, c’est la principale raison qui fait que cette affaire se retrouve là aujourd’hui : pour assurer une réparation juste et adéquate aux victimes."

Il aura fallu six ans de bataille juridique pour obtenir ce procès qui va durer des mois. Si la responsabilité de BHP est reconnue, il faudra une nouvelle audience pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Elle n’aura pas lieu avant deux ans. La compagnie minière dénonce cette procédure qui, selon elle, parasite le processus d’indemnisation en cours au Brésil.