Élection présidentielle au Brésil : un match très serré entre Lula et Bolsonaro pour le second tour

France 3

Les Brésiliens sont attendus dans les urnes dimanche 30 octobre, lors du second tour de la présidentielle. Un scrutin qui s’annonce déjà serré entre deux candidats que tout oppose. Le point avec le journaliste Valéry Lerouge.

Au Brésil, le jour du second tour de l'élection présidentielle est enfin arrivé, dimanche 30 octobre, et le match s’annonce serré entre Jair Bolsonaro et Lula. “Les derniers sondages publiés [samedi] prévoient un duel au coude à coude, 51-52 % pour Lula, 48-49 pour Bolsonaro. Mais ces mêmes instituts de sondage se sont largement trompés il y a un mois à l’occasion du premier tour, alors prudence”, relate le journaliste Valéry Lerouge, présent à Rio de Janeiro (Brésil).

Deux candidats à l’opposé

C’est un choix crucial que prennent les Brésiliens ce dimanche, tant les candidats s’opposent dans leurs programmes économiques, leur vision sociétale ou leur vision environnementale. “Les partisans de gauche croient en la victoire de Lula, car il a rallié à lui tous les candidats battus au premier tour. Les partisans de Bolsonaro, eux, croient surtout à la bonne dynamique des sondages lors de ces derniers jours”, explique Valéry Lerouge. Les résultats devraient arriver d’ici minuit, heure française.