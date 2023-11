Brésil : le fleuve Amazone à des niveaux excessivement bas

Durée de la vidéo : 1 min

Au Brésil, le fleuve Amazone et ses affluents sont désormais à des niveaux excessivement bas. Comment expliquer ce phénomène inquiétant ? Éléments de réponse.

Des bandes de sable de plus en plus larges et des niveaux d’eau excessivement bas. Au Brésil, le fleuve Amazone et ses affluents vivent une de leur plus forte sécheresse. Dans le nord-ouest du pays, un lac est vide. Il est impossible de circuler en bateau. Des maisons et commerces flottants se retrouvent à terre et désertés. Le Rio Negro, un affluent de l’Amazone, est à son plus bas niveau depuis 120 ans.

El Niño mis en cause



Dans ces régions, les habitants comptent sur les cours d’eau pour se ravitailler en marchandises et en eau potable. Ainsi, des dizaines de municipalités ont été déclarées en état d’urgence. Cette sécheresse frappe jusqu’à l’ouest de l’Amérique du Sud. Le lac Titicaca, situé entre le Pérou et la Bolivie, a reculé par endroits de deux kilomètres. En cause, le retour d’El Niño, un phénomène météo naturel qui réduit la formation des nuages dans cette région. S’ajoutent à ce phénomène des températures chaudes dans l’Atlantique nord et l’intense déforestation en Amazonie.