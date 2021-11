Brésil : 21 scientifiques refusent des médailles pour un différend avec Jair Bolsonaro

Ces personnalités ont décliné l’une des plus hautes distinctions du pays après que le président brésilien a retiré de la liste des récipiendaires deux de leurs collègues dont les travaux semblent déplaire au gouvernement.

Une nouvelle protestation contre Jair Bolsonaro. Vingt-et-un scientifiques auxquels a été décernée l'une des plus hautes distinctions du Brésil ont refusé de se voir remettre leurs médailles, samedi 7 novembre, après que le président Jair Bolsonaro a retiré de la liste des récipiendaires deux de leurs collègues dont les travaux déplaisent apparemment au gouvernement.

L'un d'eux est Marcus Lacerda, qui a réalisé l'une des premières études sur l'inefficacité contre le Covid-19 de la chloroquine, pourtant longtemps préconisée par Jair Bolsonaro pour lutter contre la pandémie. L'autre est Adele Benzaken, qui a été renvoyée de la tête du département chargé du VIH/Sida du ministère brésilien de la Santé lorsque Jair Bolsonaro est devenu président en 2019.

"Persécution des scientifiques"

"C'est une nouvelle démonstration claire de la persécution des scientifiques", ont écrit dans une lettre ouverte les 21 protestataires, qui ont en outre dénoncé "une stratégie d'attaque systématique de la science et la technologie" de la part de l'actuel gouvernement brésilien. Par "cet acte de protestation, qui nous attriste", ces scientifiques disent exprimer leur "indignation face à la destruction du système universitaire brésilien et de la science et de la technologie en général."

Jair Bolsonaro a fait l'objet de sévères critiques de la part de la communauté scientifique pour ses coupes dans le budget de la recherche et de la technologie, son rejet constant des résultats scientifiques et la propagation de fausses informations, notamment en ce qui concerne le Covid-19.