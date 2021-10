Birmanie : les Etats-Unis condamnent les "abominables attaques" de la junte dans l'ouest du pays

La junte, au pouvoir depuis le coup d'Etat militaire de février, est accusée d'avoir détruit plus de 100 habitations et des églises chrétiennes dans l'Etat Chin, dans l'ouest de la Birmanie.

Washington réagit face aux exactions de la junte birmane. Les Etats-Unis condamnent les "abominables attaques" de la junte dans l'Etat Chin, dans l'ouest de la Birmanie, où elle est accusée d'avoir détruit plus de 100 habitations et des églises chrétiennes, a annoncé dimanche 31 octobre Ned Price, porte-parole du département d'Etat.

"Ces abominables attaques montrent qu'il est urgent pour la communauté internationale de demander des comptes à l'armée birmane et de prendre des mesures pour empêcher les violations flagrantes et les atteintes aux droits humains", a-t-il précisé dans un communiqué.

"Nous condamnons ces actions brutales du régime birman contre des personnes, leurs maisons et leurs lieux de culte, qui mettent en évidence le mépris total du régime pour la vie et le bien-être de la population birmane", a ajouté le porte-parole.

Une ville de 7 500 habitants ravagée

Vendredi, plusieurs médias locaux et des témoins ont rapporté que les forces armées de la junte avaient bombardé la ville de Thantlang, dans l'Etat Chin, après une confrontation avec des forces locales d'auto-défense. Selon des habitants, un incendie a ensuite ravagé la ville de 7 500 personnes, détruisant des dizaines d'habitations et autres bâtiments, dont un bureau de l'ONG Save the Children.

Les militaires au pouvoir ont de leur côté accusé les forces de défense du peuple (PDF) d'être à l'origine de l'incendie, faisant état de deux églises et de 70 habitations détruites par le feu.

Washington est aussi "profondément préoccupé par l'intensification des opérations militaires" dans plusieurs régions de la Birmanie, et appelle la junte à "cesser immédiatement les violences, libérer toutes les personnes injustement détenues et remettre la Birmanie sur la voie de la démocratie", a poursuivi Ned Price. La Birmanie est plongée dans le chaos depuis le coup d'Etat militaire de février, qui a été suivi d'une féroce répression.