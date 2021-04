Birmanie : des diplomates pro-junte se sont emparés de l'ambassade à Londres, évinçant l'ambassadeur favorable à Aung San Suu Kyi

La junte en Birmanie a ordonné à ses diplomates basés à Londres (Royaume-Uni) d'évincer l'ambassadeur favorable à Aung San Suu Kyi, mercredi 7 avril, suscitant la condamnation du Royaume-Uni.

Des diplomates proches de la junte birmane se sont emparés de l'ambassade de Birmanie à Londres, et en refusent l'accès à l'ambassadeur Kyaw Zwar Minn, soutien de la cheffe du gouvernement civil. L'attaché militaire a pris la direction de la représentation, a relevé Kyaw Zwar Minn, dénonçant "une sorte de coup d'État" dans un contexte diplomatique très tendu.

Le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab, a dénoncé jeudi l'"intimidation" de la junte : "Nous condamnons les actions d'intimidation du régime militaire de Birmanie à Londres hier", a-t-il déclaré sur Twitter.

We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy