Birmanie : Aung San Suu Kyi absente à la reprise de son procès pour raison de santé

Une absente de marque. L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi ne s'est pas présentée à la réouverture de son procès lundi 13 septembre pour raison de santé, a déclaré son avocat Min Min Soe à l'AFP. A la tête d'un gouvernement civil, Aung San Suu Kyi a été destituée en février dernier lors d'un coup d'Etat de l'armée, ce qui a plongé le pays dans le chaos.

En résidence surveillée avec peu de contacts avec l'extérieur, Aung San Suu Kyi, 76 ans, doit faire face à une série d'accusations qui pourraient la conduire en prison pour plus de 10 ans. Son procès pour violation des restrictions sanitaires liées au coronavirus et pour importation illégale de talkies-walkies devait reprendre après une pause de deux mois.

Inquiétude sur sa santé

Aung San Suu Kyi est rentrée chez elle après une réunion préalable à l'audience avec son équipe juridique, car elle souffrait du "mal des transports", a déclaré son avocate Min Min Soe. "Elle n'a pas pris la voiture depuis deux mois. C'est pourquoi elle a eu le mal des transports aujourd'hui (...) Elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle pour se reposer correctement", a-t-elle ajouté. "Nous sommes vraiment inquiets pour sa santé", a ajouté Min Min Soe, selon qui Aung San Suu Kyi est suivie en permanence par un médecin et une infirmière sur son lieu de résidence.

En juillet, deux témoins de l'accusation ne s'étaient pas présentés à la dernière audience en date après avoir été infectés par le coronavirus, en pleine troisième vague d'épidémie dans le pays. L'ancienne dirigeante et son personnel ont été entièrement vaccinés contre le Covid-19 depuis qu'ils ont été placés en détention par l'armée, avait déclaré son avocat à l'AFP en juillet. La junte a lancé une répression brutale contre les manifestations prodémocratie, et ses forces ont tué plus de 1 000 civils à ce jour, selon une ONG de surveillance des droits humains.