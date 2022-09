Birmanie : au moins 11 enfants tués dans une attaque aérienne, selon l'Unicef

Une dizaine d'enfants ont été tués par une attaque aérienne qui a détruit une école d'un village du nord de la Birmanie, le 16 septembre, a annoncé l'Unicef mardi 20 septembre. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "fortement condamné" l'attaque, selon son porte-parole, qui a précisé que le bilan était d'"au moins 13 personnes, dont 11 enfants". "Même pendant les conflits armés, les écoles doivent rester des zones où les enfants sont protégés, pour apprendre, a-t-il ajouté. Les auteurs des crimes internationaux commis en Birmanie doivent être tenus pour responsables."

Depuis le coup d'Etat de février 2021, qui a renversé la dirigeante Aung San Suu Kyi, le chaos règne en Birmanie. La junte au pouvoir mène une répression sanglante contre ses opposants, avec près de 2 300 civils tués et plus de 15 000 arrêtés, selon une ONG locale.

La région de Sagaing, dans le nord-ouest du pays, a connu les affrontements parmi les plus féroces. Les combats entre des Birmans opposés au coup d'Etat et l'armée ont entraîné la destruction de villages entiers. C'est dans cette région que les enfants ont été tués dans "une attaque aérienne et des tirs aveugles dans des zones civiles", a rapporté l'Unicef Birmanie. "Au moins 15 enfants de la même école ont disparu. L'Unicef demande leur libération immédiate et en toute sécurité", a poursuivi l'agence onusienne.